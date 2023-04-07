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В России проверят, не финансирует ли Меладзе ВСУ, - росСМИ

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В России проверят, не финансирует ли Меладзе ВСУ, - росСМИ
Прокуратура Москвы проверит, не финансирует ли певец Валерий Меладзе Вооруженные Силы Украины.

Об этом ссылаясь на источник в правоохранительных органах РФ сообщает российское государственное информагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее поручение поступило от генпрокуратуры РФ.

Ранее руководитель ОО "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку. Он заявил, что Меладзе якобы неоднократно критиковал "спецоперацию в Украине" (так в России официально называют войну. – Ред.).

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В январе несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Меладзе в Дубае. Там Меладзе на фразу: "Слава Украине" отвечает: "Героям слава".

В конце марта стало известно об отмене гастролей Меладзе в российских городах Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Ростов-на-Дону.

Топ комментарии

  • Paul Foxen 3f4b90a6
    Валєрчіку час згадати що він грузин))
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Меладзе пора валити))
  • albano miner
    охота на ведьм - как в стране дебилов без неё?
    кто быстрее напишет донос на ближнего - тот бОльший патриот страны-бензоколонки, жрите себя с говном, кацапротрироты
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