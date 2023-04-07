Протоиерею РПЦ Ткачеву, призывавшему войска РФ убивать украинцев, сообщено о подозрении, - СБУ

Сообщено о подозрении протоиерею РПЦ Андрею Ткачеву, занимающемуся подрывной деятельностью против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе безопасности отметили, что Ткачев – выпускник факультета спецпропаганды военного института Министерства обороны СРС в Москве.

"В 2013 году он был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил "под сомнение" существование украинской государственности.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских окупантов. Для этого создал собственные каналы в мессенджере телеграм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей. Там он публикует свои "проповеди", где призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины", - говорится в сообщении.

Следствием задокументировано, что Ткачев предложил рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам.

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"Кроме того, Ткачев является частым "гостем" в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает военные преступления кремля. Инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 436 (пропаганда войны);

– ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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