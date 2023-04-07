В России появляются группы активистов, готовых к вооруженному сопротивлению режиму, - ГУР МО
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация в самой России становится все более напряженной. Появляются местные группы активистов, которые готовы теперь уже к вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима, и таким образом готовы защищать собственные права, поскольку власти Путина лишили население самой Российской Федерации в любые легитимные средства борьбы. И иноагенты, и тюрьмы, и покушения, и нападения – это тот режим террора, в котором россияне давно живут,.. не все хотят с этим мириться", - пояснил он.
По словам Юсова, есть "аспект порабощенных народов и их пробуждение, осознание того, что Россия использует их как пушечное мясо, в том числе и в войне против Украины".
"Поэтому этот анахронизм, каков современная Российская Империя, называющаяся Российской Федерацией, - безусловно, в нем много противоречий. Эти противоречия именно в такой острой фазе становятся более очевидными и рано или поздно приведут к трансформации самой РФ", - отметил представитель ГУР.