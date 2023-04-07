Россияне в Новой Каховке закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым, - Хлань. ФОТО
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Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить. Что это может быть пока неизвестно", - говорится в сообщении.