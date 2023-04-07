Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 19 оккупированных населенных пунктах Запорожской области
Соответствующий документ №197/2023 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:
1. Образовать:
Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Воскресенская сельская военная администрация Пологовского района Запорожской области;
Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;
Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;
Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.
2. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить согласно Закона "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого Указа.
3. Этот Указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в указе.