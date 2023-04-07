Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 19 оккупированных населенных пунктах Запорожской области

Президент Владимир Зеленский 7 апреля подписал указ о создании военных администраций в 19 населенных пунктах Запорожской области. Военные администрации создаются в ныне оккупированных Энергодаре, Днепрорудном, Каменце-Днепровском и Молочанске, а также ряде сел и поселков Васильевского, Положинского, Мелитопольского и Бердянского районов.