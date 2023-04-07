МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю
Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия", - говорится в сообщении.
МИД отметил, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении и все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.
"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины", - подчеркнули в МИД.