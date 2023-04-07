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МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю

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МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю
Украина с глубоким беспокойством наблюдает за обострением вооруженного противостояния и взаимными обстрелами территории Израиля, Палестины и Ливана.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении и все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.

"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины", - подчеркнули в МИД.

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Топ комментарии

  • lammer ya
    Той випадок, коли краще було взагалі промовчати...
  • Борис Дородный af3710bc
    Та я и сам осуждаю и с утра как узнал. И напоминаю слова одни, часто их тут печатал. ,У Израиля нет ЯО, но если очень нужно будет---мы его применим,! Голда Меир. Родилась на Бессарабке в конце 19 века, киевлянка. Жаль что уехала.
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    "Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - наголосили у МЗС
    І після цього ми ще жаліємось на щось... Альо? телепні ви там коли один стілець ******** нарешті? заїбали
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