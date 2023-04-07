МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю

Украина с глубоким беспокойством наблюдает за обострением вооруженного противостояния и взаимными обстрелами территории Израиля, Палестины и Ливана.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении и все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.

"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины", - подчеркнули в МИД.

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