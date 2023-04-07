Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 07.04.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 408-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 40 атак противника.

За сутки противник нанес 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Заруцкое Сумской области, а также населенных пунктов Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караичное, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное и Берестово на Донетчине.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены более 10 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времевка Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово, Велетенское Херсонской области, а также Херсон.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов врага", - говорится в информации Генштаба ВСУ.