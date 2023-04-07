Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022 год

Топ-чиновники из руководства Верховной Рады, Кабмина, силовых структур, а также президент Владимир Зеленский добровольно не подали декларации за 2022 год, которые во время войны не являются обязательными.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по предотвращению коррупции по запросу "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

УП попросила сообщить, отчитались ли о своих доходах и расходах следующие лица:

президент Украины Владимир Зеленский;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

генпрокурор Андрей Костин;

глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;

бывший глава СБУ Иван Баканов;

бывшая генпрокурор, а ныне посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова;

председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук;

председатель Верховного суда Всеволод Князев;

руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

В НАПК ответили, что 10 перечисленных лиц декларации за 2022 год не подавали.

Издание также поинтересовалось, сколько сотрудников в ключевых органах страны отчитались за 2022 год.

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Среди глав областных администраций только один человек подал декларацию. Кто именно – НАПК не утончает.

По состоянию на 6 апреля в специальный реестр внесено 45 деклараций нардепов в целом за 2021 и 2022 годы.

Относительно других топ-чиновников, в частности, из Кабмина и Офиса президента, НАПК не сообщило статистику за 2022 год.

До начала полномасштабной войны публичные служащие обязаны были ежегодно до конца марта подавать электронные декларации за предыдущий год. Однако в 2022 году реестр деклараций был скрыт из публичного доступа, а именно отчет был добровольным.