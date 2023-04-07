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Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022 год

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Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022 год
Топ-чиновники из руководства Верховной Рады, Кабмина, силовых структур, а также президент Владимир Зеленский добровольно не подали декларации за 2022 год, которые во время войны не являются обязательными.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по предотвращению коррупции по запросу "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

УП попросила сообщить, отчитались ли о своих доходах и расходах следующие лица:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • генпрокурор Андрей Костин;
  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
  • бывший глава СБУ Иван Баканов;
  • бывшая генпрокурор, а ныне посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова;
  • председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук;
  • председатель Верховного суда Всеволод Князев;
  • руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

В НАПК ответили, что 10 перечисленных лиц декларации за 2022 год не подавали.

Издание также поинтересовалось, сколько сотрудников в ключевых органах страны отчитались за 2022 год.

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Среди глав областных администраций только один человек подал декларацию. Кто именно – НАПК не утончает.

По состоянию на 6 апреля в специальный реестр внесено 45 деклараций нардепов в целом за 2021 и 2022 годы.

Относительно других топ-чиновников, в частности, из Кабмина и Офиса президента, НАПК не сообщило статистику за 2022 год.

До начала полномасштабной войны публичные служащие обязаны были ежегодно до конца марта подавать электронные декларации за предыдущий год. Однако в 2022 году реестр деклараций был скрыт из публичного доступа, а именно отчет был добровольным.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    А ви помітили, що коли влада намагається нагнути населення (тарифами, цінами, податками), це проводиться під гаслами "як в Європі", чи "як в цивілізованому світі", а як діло доходить до відповідальності за свої дії, то замість того, щоб зробити, "як в Європі", тобто притягнути чиновників до відповідальності, то ми чуємо: "маю право на помилку", "неначасі", "ідіть у ср@ку", або просто "про#б@лі"?
  • Пятак Пупкин
    це без козла абдрістовіча знаємо що боневтік козел,не новина
  • Анатолий К 65c6a92d
    Новіє ліца, старіє морди від ригів і Бені розтрощили все те, що було напрацьовано за попередників. Корупція навіть не потроїлася, вона шагнула десятимильними кроками. Ну то що 73%, наржалися? Зробили себе разом? Себе точно ні, бо вам пох, а нас точно.
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