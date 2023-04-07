Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022 год
Об этом говорится в ответе Национального агентства по предотвращению коррупции по запросу "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
УП попросила сообщить, отчитались ли о своих доходах и расходах следующие лица:
- президент Украины Владимир Зеленский;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- генпрокурор Андрей Костин;
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
- бывший глава СБУ Иван Баканов;
- бывшая генпрокурор, а ныне посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова;
- председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук;
- председатель Верховного суда Всеволод Князев;
- руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.
В НАПК ответили, что 10 перечисленных лиц декларации за 2022 год не подавали.
Издание также поинтересовалось, сколько сотрудников в ключевых органах страны отчитались за 2022 год.
Среди глав областных администраций только один человек подал декларацию. Кто именно – НАПК не утончает.
По состоянию на 6 апреля в специальный реестр внесено 45 деклараций нардепов в целом за 2021 и 2022 годы.
Относительно других топ-чиновников, в частности, из Кабмина и Офиса президента, НАПК не сообщило статистику за 2022 год.
До начала полномасштабной войны публичные служащие обязаны были ежегодно до конца марта подавать электронные декларации за предыдущий год. Однако в 2022 году реестр деклараций был скрыт из публичного доступа, а именно отчет был добровольным.