Шмыгаль поедет в Канаду договариваться о тяжелой технике и боеприпасах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует приехать в Канаду на переговоры по боеприпасам и тяжелой технике.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шмыгаль посетит Канаду в ближайшие недели, но из соображений безопасности украинское правительство не разглашает дату поездки.

Шмигаль заявил, что украинское правительство также хотело бы, чтобы правительство Канады предложило канадским компаниям, инвестирующим в Украину, страхование от военных рисков как часть усилий, направленных на поддержку восстановления и иностранных инвестиций в Украину.

Бюджет правительства Канады на 2023 год, обнародованный в марте, предлагает новый кредит для Украины в размере $2,4 млрд, но не предусматривает дополнительной военной помощи. Однако за последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военное снаряжение на сумму более 1 миллиарда долларов.

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Шмыгаль сказал, что не обеспокоен отсутствием новой военной помощи для Украины в федеральном бюджете и надеется, что Канада все равно предоставит больше военной помощи среди других форм помощи.

"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков. Это очень важно для организации нашего контрнаступления", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украине нужны такие страны, как Канада, чтобы помочь проложить путь для большего количества иностранных инвестиций – и это включает в себя специальное страхование для уменьшения финансовых рисков, связанных с работой в зоне боевых действий.

Он сообщил, что визит будет включать подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в ядерной отрасли – но не предоставил более подробной информации – и отметил, что Киев уже подписал соглашения с иностранными фирмами, в том числе с канадскими.