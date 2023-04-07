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Россия отказалась от предложения обменять всех пленных-мусульман в честь Рамадана

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Россия отказалась от предложения обменять всех пленных-мусульман в честь Рамадана
Украина предложила россиянам обменять всех пленных-мусульман в честь начала Рамадана - священного месяца для последователей Ислама. Москва отказалась от этого предложения.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Дария Заровна, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заровна.

По ее словам, такая инициатива одна из многих идей Украины в вопросе обмена пленными.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытянуть больше наших", - добавила советник главы ОП.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, большинство мобилизованных россиян – это представители мусульманского мира.

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Топ комментарии

  • Yurka Gagarin
    очень умный ход сделать такое предложение..,вариант без минусов:
    1-русня соглашается-ифаны начинают писять кипятком
    2.русня отказывается -писяют кипятком махмуды
  • Алекс Скела
    Рузьге переважно пошановують національне священне свято Вдрабадан.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну то нехай їх обмінюють турки, вони ж ''вась-вась'' з *уйлом!
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