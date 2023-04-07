Россия отказалась от предложения обменять всех пленных-мусульман в честь Рамадана
Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Дария Заровна, передает Цензор.НЕТ.
"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заровна.
По ее словам, такая инициатива одна из многих идей Украины в вопросе обмена пленными.
"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытянуть больше наших", - добавила советник главы ОП.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, большинство мобилизованных россиян – это представители мусульманского мира.