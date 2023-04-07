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Полтавский горсовет поддержал демонтаж памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также поэту Пушкину, - Ткаченко

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Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о демонтаже памятников советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Приветствую решение депутатов Полтавского городского совета демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину. Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать", - написал Ткаченко в телеграмме в пятницу.

В то же время, по его словам, в Полтаве процесс очищения пространства от российских и советских символов "проходит дискуссионно". "Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", - подытожил министр.

Полтавский горсовет поддержал демонтаж памятников советским генералам Зыгину и Ватутину, а также поэту Пушкину, - Ткаченко 01

Топ комментарии

  • Осипенко Володимирівна Оксана 796827b1
    І чому Ткаченко це подає в такому ракурсі,що це перемога СН? Та на сесії був тільки один представник від СН.Якби на знесенні пам'ятників не наполіг мер Андрій Карпов( Полтава), то вони стояли б ще десять років.Як вже це задовбало.
  • Прощай немытая раССея
    Андрій Карпов



    Самі вгадаєте фракція якої партії проігнорувала засідання ради? Натякаю, на "сл" починається і на "уги" закінчується) Не зважаючи на цей демарш, важливі рішення для військових і міста ми проголосували. Дякую всім притомним депутатам.

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ну зразу відчутно, що порохобот прийшов до влади.
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