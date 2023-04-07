Ткаченко о ситуации с Лаврой: После решения суда будем действовать по закону

В ситуации с Киево-Печерской лаврой государство действует законным способом.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кабинет министров отменил решение времен Януковича о передаче Нижней лавры в безвозмездное пользование. Поэтому люди, которые находятся на территории Нижней лавры, находятся там незаконно. Тем не менее, государство Украина действует законным способом, абсолютно мирно. У нас есть план действий, в ближайшее время вы его увидите.Мы подали иск в хозяйственный суд Киева о препятствовании пользованию государственным имуществом, собственно заповедником.Должны получить решение суда, тогда будем действовать согласно закону.Единственное чем хочу отметить — все те действия, которые происходят сейчас в течение нескольких дней в монастыре, является ярким свидетельством ветви русской православной церкви в Украине относительно того, как они уважают законы, как берегут культурное наследие, и в конце концов, как они относятся к богу", - сказал Ткаченко.

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Министр отметил, что лавра является государственной собственностью, музейным объектом. Для этого доступ к ней должны иметь все граждане Украины.

"После того, как мы вернем окончательно в пользование государством все объекты на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты относительно того, как наполнять содержанием территорию Нижней лавры", - сказал Ткаченко.