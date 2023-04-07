Укрытие, охрана и видеонаблюдение: Кабмин утвердил концепцию безопасности учебных заведений для очного обучения во время войны
Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Министр образования и науки Оксен Лесовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Концепция предусматривает развитие современных комфортных укрытий, а также новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, пропускного режима, видеонаблюдения и инклюзивности.
"Самое главное, чтобы обучение было безопасно, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ к качественному образованию, а каждый учитель чувствовал заботу и внимание", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.
Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделяться мерам, направленным на предотвращение проявлений физического и психологического насилия, а также соблюдение прав и норм информационной и социальной безопасности каждого участника образовательного процесса.
По словам Дениса Шмыгаля, в текущем году в Украине предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий.
"От местных властей ожидаем скорых результатов и эффективного использования выделенных средств", - отметил премьер.