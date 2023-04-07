Вывезти семьи с оккупированных территорий Украины могут только главари захватчиков и гауляйтеры, - ГУР МО

Вывезти семьи с временно оккупированных территорий Украины могут только российское командование и оккупационные власти, обычным коллаборантам рассказывают, что СВО идет по плану.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя вопросы вывоза россиянами своих семей из России и с временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такие данные, конечно, есть (о вывозе семей в РФ. – Ред.), эта информация отслеживается и Украиной, и международным разведсообществом, и, безусловно, мы можем констатировать, что российская элита в России будущее своих детей и семей преимущественно не видит. Но то же самое, когда мы говорим о коллаборантах и оккупантах, бегущих из Украины, – это привилегия, и ее имеют только руководство и командование или оккупационные власти, потому что руководители продают недвижимость, вывозят семьи в условно безопасные места. Хотя мы понимаем, что, например, Питер и Москва для них не совсем безопасные города. Но и за границу уже нет такой возможности уехать. Это не касается рядового состава, им продолжают рассказывать о том, что так называемая СВО идет по плану, а то, что они роют траншеи на территории Крыма и его пляжей, это вроде бы такой план и так должно быть", - отметил Юсов.

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По его словам, на самом деле россияне и коллаборанты понимают реальное положение дел, но боятся выступать против войны. Представитель разведки отметил, что россияне сейчас бегут из России преимущественно в страны бывшего СССР.