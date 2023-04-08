У митрополита Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП есть российские паспорта, - СМИ

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (в миру Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Об этом сообщает Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали заграничный паспорт. А это означает, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон), оказывается, также имеет российское гражданство. Российский паспорт он получил уже в 2019 году в Москве. А в 2020 году получил целых два загранпаспорта гражданина России. По даннім УП, в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

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В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Елисей продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационную власть. В частности, принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области. После деоккупации Изюма Иванов сбежал в Белгород, где и получил российский паспорт.

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Сейчас у УП есть подтвержденная информация о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП. Сейчас редакция приводит лишь некоторые из фамилий священников УПЦ МП, которые имеют российское гражданство: