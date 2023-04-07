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Байден продлил на год действие санкций против России

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Байден продлил на год действие санкций против России
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Чрезвычайное положение продолжается из-за вредной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:

  • усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
  • участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
  • осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
  • подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, по поводу определенной вредительской внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.

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Топ комментарии

  • sergej gorin
    Санкції до кінця існування росєї- це більш-меньше справедливо.
  • koresh68
    Дякую.
  • Voc Vox
    дави русню!
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