Байден продлил на год действие санкций против России
93011
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.
Чрезвычайное положение продолжается из-за вредной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:
- усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
- участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
- поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
- осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
- нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, по поводу определенной вредительской внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.