Новости • Война

США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке контрнаступления в Украине, - Reuters

12 41377
США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке контрнаступления в Украине, - Reuters
За утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.

Такую оценку агентства Reuters привели три американских чиновника на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседников Reuters, слитые документы, очевидно, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.

В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос". Ожидается, что ведомство проведет расследование относительно причин утечки.

Читайте также: В соцсетях опубликовали отфотошопленные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - СМИ (обновлено)

Как сообщалось, в NYT вышел материал со ссылкой на источники о том, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучению новых бригад и поставке оружия.

Отмечается, что по крайней мере часть данных в документах - касающихся ориентировочных потерь обеих сторон - явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • discovery
    я навіть не уявляю якою кровью Украіна ще заплатить за свій вибір в квітні 19го "за поржать" ....
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    шукайте дерьмака...
  • Oleksandr Klymenko 8756d33c
    Дерьмак прямо з Пенетагону злив зробив? Нiх собi вiн всесильний
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости