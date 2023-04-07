США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке контрнаступления в Украине, - Reuters

За утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.

Такую оценку агентства Reuters привели три американских чиновника на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседников Reuters, слитые документы, очевидно, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.

В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос". Ожидается, что ведомство проведет расследование относительно причин утечки.

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Как сообщалось, в NYT вышел материал со ссылкой на источники о том, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучению новых бригад и поставке оружия.

Отмечается, что по крайней мере часть данных в документах - касающихся ориентировочных потерь обеих сторон - явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.