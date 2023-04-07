Россияне сбросили мины с дронов на скорую: 8 человек ранены, - Херсонский облсовет

Российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых – медицинские работники.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Восемь раненых по состоянию на данный момент. Из них два человека - работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов к пострадавшим после обстрела. Предварительно - российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи. Еще одно военное преступление и еще одно доказательство того, что Россия, начав эту войну, хочет уничтожить именно Украинский народ", - рассказал он.

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