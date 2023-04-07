В Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины

В рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-abdy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.

Об этом говорится в пресс-релизе PGZ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Bumar-Labędy и "Укробронпром" совместно создали технологический центр, занимающийся ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.

В долгосрочной перспективе планируется также сотрудничество по обслуживанию танков Т-72 и PT-91, переданных Польшей украинской стороне. Рассматривается возможность совместной работы по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.

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Компания Bumar-Łabędy рассматривается как сервисный центр для обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией.

"Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области", – отмечается в сообщении.

Текущее соглашение по сотрудничеству в обслуживании танков Т-64 является еще одной из ряда договоренностей, заключенных между польской и украинской сторонами.