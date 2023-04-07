Деокупация Крыма безальтернативна для мира, - Зеленский

Деокупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижение, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

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Он напомнил, что именно с оккупации Крыма, репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России загнать в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Глава государства отмечает, что освобождение Крымского полуострова нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить".

В то же время, Президент призвал все страны уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Так же, как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг , каждая наша община, каждый наш человек все равно заслуживают жить и жить свободно", - подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что когда Украина вернется в Крым, тогда миру вернется покой, потому что, по его словам, агрессор проиграет.

"Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", - отметил Президент.