Кабмин принял решение для интеграции Украины во внутренний рынок роуминга ЕС

Кабинет Министров принял решение Комитета ассоциации Украина – ЕС в торговом составе, которым создает условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Этим документом предусматривается дополнить с учетом актуальных изменений в законодательстве ЕС, перечни и графики адаптации законодательства ЕС в секторе телекоммуникационных услуг, в частности, относительно роуминга в сетях мобильной связи общего пользования, , пишет Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрение Решения Комитета ассоциации Украина - ЕС в торговом составе создаст условия для приобретения Украиной режима внутреннего рынка в сфере роуминга. В этом году эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутренне-европейское регулирование. В общем пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных сферах - от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Таким образом правительство выполняет согласованный Министерством экономики и Еврокомиссией обновленный Приоритетный план мероприятий по усилению имплементации Соглашения о свободной торговле. Основной акцент этого плана - интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, добавили в Минэкономики.

"План предусматривает 29 мероприятий, которые позволяют завершить существующие проекты, такие как Соглашение о промышленном безвизе (АСАА), и начать работу над интеграцией во внутренний рынок во всех пригодных для этого сферах, в частности обновить необходимые приложения к соглашению, провести мониторинг соответствия законодательства и принять решение об открытии рынков. Повторюсь, наша цель - интегрироваться во внутренний рынок ЕС, не дожидаясь вступления в ЕС", - резюмировала Свириденко.