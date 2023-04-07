В Литве предлагают обязать публичных деятелей декларировать связи с Россией и Беларусью

Глава комитета по национальной безопасности и обороне парламента Литвы Лауринас Кащюнас предлагает обязать судей, политиков, военных и некоторых других граждан декларировать связи с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

К таким публичным лицам, согласно литовскому законодательству, относятся политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители и другие.

Поправки в закон о декларации публичных и личных интересов Кащюнас зарегистрировал в пятницу. Их цель – побудить публичных деятелей в Литве отказаться от бизнес-отношений с Россией и Беларусью.

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Депутат связал свою инициативу с войной в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и в Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", – объяснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

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