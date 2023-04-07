США подумывают о принудительных мерах в отношении российской "Лаборатории Касперского", - The Wall Street Journal

Министерство торговли США рассматривает возможность применения принудительных мер против российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского".

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.

Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение компании.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявило, что не комментирует какие-либо потенциальные действия конкретных компаний.

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Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе для адаптации к изменяющимся рискам", - говорится в сообщении.

"Лаборатория Касперского" не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

Если США пойдут на такой шаг, это станет образцом для запрета китайского TikTok или других иностранных технологий, если они будут представлять угрозу национальной безопасности, пишет издание.

В марте власти США внесли "Лабораторию Касперского" в перечень потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала Минфину ввести санкции против компании. В финансовом ведомстве на этот шаг пока не пошли.

В мае Reuters сообщил, что Белый дом обратился в Минторг с требованием активизировать расследование против "Касперского".