США подумывают о принудительных мерах в отношении российской "Лаборатории Касперского", - The Wall Street Journal
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.
Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение компании.
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявило, что не комментирует какие-либо потенциальные действия конкретных компаний.
Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе для адаптации к изменяющимся рискам", - говорится в сообщении.
"Лаборатория Касперского" не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.
Если США пойдут на такой шаг, это станет образцом для запрета китайского TikTok или других иностранных технологий, если они будут представлять угрозу национальной безопасности, пишет издание.
В марте власти США внесли "Лабораторию Касперского" в перечень потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала Минфину ввести санкции против компании. В финансовом ведомстве на этот шаг пока не пошли.
В мае Reuters сообщил, что Белый дом обратился в Минторг с требованием активизировать расследование против "Касперского".