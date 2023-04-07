Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, - Данилов

В ходе заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире токшоу "Говорит Большой Львов", передает Цензор.НЕТ.

"Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", - отметил Данилов.

При этом Секретарь СНБО подверг критике громкие заявления по поводу контрнаступления от не вовлеченных в эти процессы людей.

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"Только ограниченный круг лиц в государстве - до пяти, - знает о планах контрнаступления - сроках, времени, месте", - отметил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли количество западного оружия поставлено на территорию Украины, чтобы успешно противодействовать россиянам, Данилов, подчеркнул, что "ВСУ хотят иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожить как можно больше террористов".

В то же время, Секретарь СНБО акцентировал на коварстве врага, который "так же готовится и нервничает от предоставленной нам международной военной помощи".

"Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача – убрать российскую мерзость", - резюмировал Данилов.