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Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, - Данилов

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Высшее военно-политическое руководство имеет несколько вариантов контрнаступления, - Данилов
В ходе заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире токшоу "Говорит Большой Львов", передает Цензор.НЕТ.

"Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", - отметил Данилов.

При этом Секретарь СНБО подверг критике громкие заявления по поводу контрнаступления от не вовлеченных в эти процессы людей.

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"Только ограниченный круг лиц в государстве - до пяти, - знает о планах контрнаступления - сроках, времени, месте", - отметил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли количество западного оружия поставлено на территорию Украины, чтобы успешно противодействовать россиянам, Данилов, подчеркнул, что "ВСУ хотят иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожить как можно больше террористов".

В то же время, Секретарь СНБО акцентировал на коварстве врага, который "так же готовится и нервничает от предоставленной нам международной военной помощи".

"Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача – убрать российскую мерзость", - резюмировал Данилов.

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  • Evgeny N
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    Може й не дослівно, але суть висловів збережена.
    І після всього цього хтось вірить заявам влади?
    Єдина віра - Генералу та ЗСУ! А всі ці крадії та хабарники най замовляють лави, де вони будуть сидіти під час суду, та нари, на яких (якщо диживуть) будуть відбувати свій термін....
  • Степан Лукашёв
    данілов, передай своєму квартальному піаністу, що він вже--збитий льотчик.
  • Олександр Дніпро
    За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку до вторгнення, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

    Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
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