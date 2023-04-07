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Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов

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Петиция к президенту Украины о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов 01

В петиции автор и подписанты обращаются к Президенту с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №9142 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации". Этот законопроект предлагает, чтобы граждане Украины имели право на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Кроме этого, законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

В петиции говорится, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных, ведь общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. То есть, уже больше года украинские военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, то есть существует настоятельная необходимость урегулировать сроки.

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Петиция была обнародована 29 марта. На сегодня она набрала чуть более 25 тысяч голосов.

Сейчас законопроект №9142 находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Топ комментарии

  • Leon e9048d82
    Багнети в землю і по домівках - як колись було вже в Україні 1919-20 роках.

    Закінчилося різаниною киян Муравйовим.
  • Алекс Мышкевич
    ... і Голодомором 32-33

    вже геть забули що було в Бучі, Маріку і по всьому Донбасу ??!!!!
    вже не бачуть що робиться в Бахмуту, Авдіївці і т.п.
    грьобаний єдиний кіздафон !
  • Алекс Мышкевич
    Станом на сьогодні вона (петиція) набрала трохи більше 25 тисяч голосів "добровольців", які замінять наших безумовно втомлених Воїнів, на передовій

    25 тис. вже мотивовані, підготовлені і їдуть на нуль....
    український наріде, ти "савсєм ахрєнєл" ?
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