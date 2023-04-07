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Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом июльского саммита, - Кулеба

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Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом июльского саммита, - Кулеба
Любое решение, которое приблизит Украину к членству в НАТО, будет хорошим результатом. Все решения, приближающие присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, являются положительным результатом.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о саммите ООН, министр иностранных дел заявил, что для Украины полезны все решения, которые приблизят ее к вступлению в НАТО.

"Любое решение, которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будет считаться успешным результатом", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в июле, в Вильнюсе состоится саммит НАТО, куда приглашен и президент Зеленский. Внутри НАТО сейчас существует спор о том, стоит ли Украине давать "дорожную карту" для вступления" или лучше ограничиться размытыми гарантиями.

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  • Валерий Викторович 39cf5cb5
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  • Чайка Київ
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