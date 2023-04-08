Петиция о возвращении военным 30 тыс. грн премии собрала необходимое количество голосов

Петиция к президенту Украины о возвращении военным премии в 30 тысяч гривен набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В петиции автор и подписанты обращаются к президенту с просьбой предоставить соответствующие распоряжения правительству и найти возможность вернуть военным дополнительные 30 тыс. грн премии.

Отмечается, в частности, что Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет, которым расходы на оборону увеличиваются более чем на полтриллиона гривень. Но предложенные изменения в бюджет не касаются возврата дополнительного вознаграждения в ВСУ.

В документе напомнили, что сейчас 30 тыс. грн доплаты оставили только военным, которые выполняют боевые задания. Минимальная заработная плата в ВСУ была повышена с 13 тыс. грн до 20 100, однако такое повышение, по мнению подписантов, не может компенсировать потери 30-тысячной доплаты. Кроме того, в армии негативно восприняли понижение выплат, ведь это подрывает доверие военных.

Поэтому в петиции говорится о необходимости восстановить социальную справедливость для военных, которые, рискуя собственной жизнью, сейчас борются за независимость и свободу нашего государства.

Петиция была обнародована 24 марта. На сегодня она набрала почти 26 тысяч голосов.

Напомним, с 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным. Теперь выплаты напрямую зависят от районов пребывания, сложности и специфики выполнения боевых задач.