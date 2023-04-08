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США в апреле проведут в Европе большие военные учения Defender 23, - Пентагон

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США в апреле проведут в Европе большие военные учения Defender 23, - Пентагон
22 апреля в Европе начнутся большие военные учения под руководством США – Defender 23.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства 5 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В маневрах будут участвовать США и другие 26 стран. В частности, в учениях примут участие военные из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

"Примерно 9 тыс. американских военнослужащих и около 17 тыс. военнослужащих из 26 стран-союзников и стран-партнеров примут участие в учениях, часть которых будет проходить в 10 европейских странах", – сказала представитель минобороны США.

Учения призваны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику, чтобы "успокоить союзников и сдержать тех, кто угрожает миру в Европе", говорится в сообщении Пентагона.

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"Эти ежегодные учения, длящиеся почти два месяца, сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании предварительно размещенных армейских запасов и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами", – сказала Сингх.

В учениях Defender 23 будет использовано около 13 тыс. единиц оборудования, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    там навчань на 5 копійок, главноє - участіє... Вірменії не в ОДКБ, а в НАТО

    кацапські ЗМІ аж скавчать від цього, знову "прєдатєлі-нож в спіну"
  • Алекс Мышкевич
    у квітні ?
    совпадєніє ?
    нє думаю....
  • Светлана Вьюгина 42f4bab5
    Чтобы при наступлении ВСУ Россия не решилась но безрассудство и понимала мгновенность возможного возмездия . ( кто определит ракета полетела с границы Украины или с границы Польши ?? )
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