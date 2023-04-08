Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны, РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, - Блинкен

В настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Для кого-то идея прекращения огня может быть соблазнительной – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром", - говорится в сообщении.

Блинкен считает, что РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, чтобы через некоторое время снова наступать.

"Россия должна дойти до того, чтобы быть готовой к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и прочный мир", – подчеркнул госсекретарь США.

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