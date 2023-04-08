ВСУ отразили более 60 атак оккупантов на 4 направлениях, - Генштаб

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 8 апреля по поводу российского вторжения.

Так, начались четыреста девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 60 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

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За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двухлетнее, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское - Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты пытались реализовать наступательные действия к югу от Кременной, а также возле районов Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Армия РФ накрыла артиллерией Новоселовское, Макеевку, Невское, Кузьмино, Дубраву, Белогоровку Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает эскалацию, пытается взять город-крепость под полный контроль. Продолжаются ожесточенные бои. За минувшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От обстрелов РФ пострадало не менее 25 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне также пытались развить наступление: враг вел безуспешные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и победы Донецкой области. Самые "горячие" бои идут за контроль над Марьинкой - там Силы обороны сдержали более 15 вражеских атак. Обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Прасковеевка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники возле Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял 7 БпЛА, из них: 3 – типа "Орлан", 3 – "Ланцет" и 1 – "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.