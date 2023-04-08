В РФ с тревогой отреагировали на утечку секретных документов США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины, - ISW

Российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке ВСУ, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве РФ страха перед будущим украинским контрнаступлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Независимо от правдивости утечки документов реакция российских военкоров на статью в New York Times подчеркивает страх перед возможными украинскими контрнаступлениями, пронизывающий российское провоенизированное информационное пространство.

Статья NYT обнажила значительную точку невралгии в российском инфопространстве, а реакция на документы свидетельствует о том, что российские блогеры все чаще пересматривают обоснованность собственных оценок и спекуляций относительно потенциальных украинских контрнаступлений, а также свою способность прогнозировать операции украинских войск", - говорится в сообщении.

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Аналитики ISW отметили, что несколько известных российских блогеров отрицают достоверность документов и предположили, что они являются дезинформацией, которая имеет целью сбить с толку и ввести в заблуждение российское военное командование.

В институте также обратили внимание на сообщение аналитика Bellingcat Арика Толера о том, что документы циркулировали в интернете еще 4 марта, но почему-то попали в ведущие западные СМИ только через месяц.

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