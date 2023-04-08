На оккупированных территориях Запорожья и Херсона россияне активизировали подготовку к "эвакуации" населения в Крым, - Генштаб

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по "эвакуации" местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения", - говорится в сообщении

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