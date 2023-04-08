РФ распространяет дезинформацию о роли французов в войне в Украине и мирных переговорах, - МИД Франции
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Министерство иностранных дел Франции обвиняет Россию в дезинформации о позиции французов в отношении войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Anadolu.
Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Франсуа Дельмас заявил, что Россия занимается распространением дезинформации о роли французов в войне в Украине и мирных переговорах.
Накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что президент Макрон, как лидер страны-члена НАТО знает, сколько сделал альянс для дестабилизации ситуации в Украине.
Дельмас отметил, что Россия является агрессором против Украины в войне, а Киев защищает "свой суверенитет и свою территориальную целостность".
Он добавил, что во время последнего телефонного разговора с Зеленским Макрон подтвердил поддержку Францией Украины положить конец российской агрессии.