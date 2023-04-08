За минувшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области, 1 человек получил ранение, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 7 апреля, российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 7 апреля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 в Богородичном и 1 в Торском.

Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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