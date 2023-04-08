Общие боевые потери РФ с начала войны – около 177 680 человек (+570 за сутки), 307 самолетов, 3636 танков, 2727 артсистем, 7020 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 177 680 человек.