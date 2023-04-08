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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 177 680 человек (+570 за сутки), 307 самолетов, 3636 танков, 2727 артсистем, 7020 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 8 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 177 680 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 177 680 (+570) человек ликвидировано,

танков - 3636 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2727 (+5) ед,

РСЗО - 533 (+0) ед,

средств ПВО - 282 (+1) ед,

самолетов - 307 (+1) ед,

вертолетов - 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),

крылатых ракет - 911 (+0),

кораблей /катеров -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5599 (+12) ед,

специальной техники – 304 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 177 680 человек (+570 за сутки), 307 самолетов, 3636 танков, 2727 артсистем, 7020 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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