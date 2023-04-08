Оккупанты с собаками обыскивают многоэтажку в центре Мелитополя. Охотятся на партизан, - Федоров

Оккупанты сейчас проводят обыск в одной из многоэтажек в центре Мелитополя, надеясь найти там партизан.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду мерещатся партизаны. Прямо сейчас десятки полицаев с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города. Однако террор мирных граждан никак не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", – говорится в сообщении.

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