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Оккупанты с собаками обыскивают многоэтажку в центре Мелитополя. Охотятся на партизан, - Федоров

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Оккупанты с собаками обыскивают многоэтажку в центре Мелитополя. Охотятся на партизан, - Федоров
Оккупанты сейчас проводят обыск в одной из многоэтажек в центре Мелитополя, надеясь найти там партизан.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду мерещатся партизаны. Прямо сейчас десятки полицаев с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города. Однако террор мирных граждан никак не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - Куме! Ви чули? Кацапи кажуть що американці в Україні розводять спеціальних "бойовх комарів" які будуть кусать російських солдат та інфікувать їх смертельними інфекціями
    - Та чув!
    - А як вони їх відрізнять від наших будуть?
    - Та мабуть по запаху! Наші пахнуть салом А кацапи - кислою капустою!
  • jklpqrs
    Почему не повторить такое в Лавре? хотя там собаки не нужны, и так все видно. Но пара-тройка собачек не повредит, авось попы посмирнее будут при их виде
  • Yuriy Smith
    федоров, а чо не кричиш про "зумер-команди" з газами? а тільки про собак шо водять поліцаїв до партизанів?
    до речі, а де федоров був коли Марік розмінували лишили незахищеним?
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