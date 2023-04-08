"Министр Резников, говорите свадебные дроны? Это свадьба ценой жизни наших ребят", - Зиновьева

Украина до сих пор не согласовала с западными партнерами вопросы зеленого коридора для товаров военного назначения и двойного использования, которые так необходимы нашим воинам на фронте.

Об этом пишет в фейсбуке волонтер Екатерина Зиновьева, информирует Цензор.НЕТ.

"Кум забрал птичек Matrice 300 и Мавик на Восток, поэтому теперь могу рассказать вам об эпопее длиной в 2.5 месяца. Кодовое название этой истории "Гребанный стыд". Если помните, сбор я начинала на Новый год и добила где-то 21 января. Дали шикарный контакт организации, покупающей дроны и теплики в Европе без НДС. Правда, завезти это счастье в Украину - это уже другая история. И если до осени 2022-го и польские, и словацкие таможенники спокойно пропускали товары "двойного потребления", закрывая глаза на собственные законы, то потом все изменилось. Получение всех разрешений на вывоз таких товаров – это до 2 месяцев в Европе. Супер положительных историй успеха я пока не слышала", – отмечает она.

По словам волонтера, этих полгода государству Украины было недостаточно, чтобы согласовать с европейскими партнерами возможный зеленый коридор для таких товаров.

"Клево, что сняли НДС на дроны при ввозе в Украину и отменили ДСЭК. Но какое это имеет значение, если украинскую границу большие дроны и тепловизоры пересечь не могут? Конечно, остаются "серые дорожки" и обходные пути. Не для больших партий. А для волонтеров, у которых уже есть знакомые польские таможенники, закрывающие глаза на пару тепловизоров или один большой дрон, которые едут в Украину", - говорит Зиновьева.

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Она также отмечает, что завезти промышленные дроны типа Матрикс30 или Матрикс300 не невозможно. Но долго, неясно и сложно.

"Должны ли так работать волонтеры, пока их подопечные получают ранения или даже погибают?", - поднимает вопрос волонтер.

"И для еще более красивого бэкграунда - зайдите в Гугл и попробуйте найти упомянутые дроны в продаже в Украине. Во-первых, они есть - то есть их каким-то образом завозят в Украину. Во-вторых, цена на них в два-три раза выше европейской. То есть фактически бездумность чиновников, власть имущих стоят реальных денег гражданам и волонтерам. Пока кто-то норм зарабатывает на этих дронах.(Одна из фамилий "кураторов" таких продаж, которую между собой называют большие фонды и волонтеры - это, собственно, одно из первых лиц партии "Слуга народа")", - уверяет она.

Поэтому Зиновьева призывает профильных чиновников и власти разобраться, в чем причина такой ситуации.

"Алексей Резников, "свадебные дроны" говорите? Ну что ж. Снимаем свадьбу. Дорого. Ценой жизни наших ребят. Вам ок? Минобороны, вам тоже огромное "спасибо". Я уже знаю, как оформляются (а точнее нет) ваши письма для помощи волонтерам, которые частично делают вашу работу. Хотя позицией вашего руководителя объясняется все. Офис президента, почему одной рукой вы запускаете пиар-акции типа "крепость Бахмут", а другой прикрываете то, что нашим ребятам там нужна помощь? И кроме волонтеров получать ее неоткуда? О чем вы заботитесь на самом деле, если на большинстве звеньев управления страной некомпетентные, недобросовестные, а иногда и откровенно коррумпированые люди? И нужно ли так активно загребать под себя все вертикали, если банально за полгода вы не смогли пообщаться с иностранными партнерами о такой простой вещи, как ввоз товаров двойного потребления для тех, кто на передовой? Придите в сознание наконец. Война – это не только ваши заявления в нацмарафоне и пафосных постах и видео. На врага работают не те, кто озвучивают неудобные проблемы вслух, а те, кто закрывают на них глаза", - добавляет она.



