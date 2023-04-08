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Встреча Макрона и Си Цзиньпина проложила путь для работы над миром в Украине, - Bloomberg

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Встреча Макрона и Си Цзиньпина проложила путь для работы над миром в Украине, - Bloomberg
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Китая Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание ссылается на слова высокопоставленного французского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, в Париже не ожидают, что руководство Китая полностью сменит сторону в конфликте.  Он убежден, что почти пять часов совместных переговоров, проведенных Макроном и Си вместе, подготовили почву для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине. В конце встречи лидер Китая поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов.

Си Цзиньпин воздержался от упоминания России или Владимира Путина в публичных выступлениях во время визита, что во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Гівно можна назвати хоч шоколадним тортом, але сутність не зміниться.
  • Іван Динисюк
    Мир може бути лише на українських умовах. По українському варіанту.
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Ця поїздка не мала результату від слова зовсім. Знову сміття для смі
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