Встреча Макрона и Си Цзиньпина проложила путь для работы над миром в Украине, - Bloomberg

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Китая Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание ссылается на слова высокопоставленного французского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, в Париже не ожидают, что руководство Китая полностью сменит сторону в конфликте. Он убежден, что почти пять часов совместных переговоров, проведенных Макроном и Си вместе, подготовили почву для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине. В конце встречи лидер Китая поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов.

Си Цзиньпин воздержался от упоминания России или Владимира Путина в публичных выступлениях во время визита, что во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.

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