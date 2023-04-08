НАТО проведет у границ РФ крупнейшие в истории авиационные учения

Страны НАТО с 12 по 23 июня проведут крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defender 2023. Они пройдут в странах, граничащих с Россией.

Об этом сообщили в Национальной гвардии США, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности в учениях примут участие 24 страны-союзницы. Планируется задействовать около 220 самолетов 23 типов. Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

Цель Air Defender 2023 – проверка способности быстро развертывать и использовать авиацию стран НАТО.

Учения будут проходить преимущественно в Германии. Но передовые оперативные пункты учений будут расположены в соседних странах с Россией - Чехии, Эстонии и Латвии.

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