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На фронте погиб депутат из Харьковщины Олег Мартымянов

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На фронте погиб депутат из Харьковщины Олег Мартымянов
В боях в районе Бахмута Донецкой области погиб депутат Богодуховского городского совета Харьковской области, староста Ульяновского старостинского округа Олег Мартымянов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем фейсбуке.

"Под Бахмутом погиб наш коллега из Харьковщины, очень светлый, патриотический, отличный парень, один из самых активных членов нашей команды Олег Мартымянов", - написала сопредседатель фракции.

Как отметила Геращенко, Мартымянов – ветеран АТО/ООС. В феврале 2022 года пошел в военкомат и снова стал на защиту государства.

"Он погиб, прикрывая товарищей как настоящий воин и Герой", - отметила Геращенко.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Найкращі гинуть і гинуть...ціла плеяда патріотів.
    Знову від Європейської солідарності..
    Слуг народу теж багато. Але вони не гинуть, вони працюють на ворога.
    В нас усе в країні навпаки. Тут завжди проклинали героїв, і превозносили зрадників.
  • Чайка Київ
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ви е праві. Слугі народа теж гинуть. Від рук українських партизанів. Як колаборанти.
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