На фронте погиб депутат из Харьковщины Олег Мартымянов
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В боях в районе Бахмута Донецкой области погиб депутат Богодуховского городского совета Харьковской области, староста Ульяновского старостинского округа Олег Мартымянов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем фейсбуке.
"Под Бахмутом погиб наш коллега из Харьковщины, очень светлый, патриотический, отличный парень, один из самых активных членов нашей команды Олег Мартымянов", - написала сопредседатель фракции.
Как отметила Геращенко, Мартымянов – ветеран АТО/ООС. В феврале 2022 года пошел в военкомат и снова стал на защиту государства.
"Он погиб, прикрывая товарищей как настоящий воин и Герой", - отметила Геращенко.