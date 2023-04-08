На фронте погиб депутат из Харьковщины Олег Мартымянов

В боях в районе Бахмута Донецкой области погиб депутат Богодуховского городского совета Харьковской области, староста Ульяновского старостинского округа Олег Мартымянов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем фейсбуке.

"Под Бахмутом погиб наш коллега из Харьковщины, очень светлый, патриотический, отличный парень, один из самых активных членов нашей команды Олег Мартымянов", - написала сопредседатель фракции.

Как отметила Геращенко, Мартымянов – ветеран АТО/ООС. В феврале 2022 года пошел в военкомат и снова стал на защиту государства.

"Он погиб, прикрывая товарищей как настоящий воин и Герой", - отметила Геращенко.

Смотрите также: Воины 1-й ОШР ДУК ПС Даниил Кондель, Назарий Грибан, Александр Оборонов, Валерий Сенько и Иван Ротарь погибли на Бахмутском направлении. ФОТО