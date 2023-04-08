Автора фразы "Топаз, дай команду!" Рулева в России отправили в СИЗО по обвинению в вымогательстве

Сбежавший в РФ в 2014 году Сергей Рулев требовал у помощницы депутата Госдумы Крашенниковой 100 тыс. рублей за то, чтобы удалить с ютуба ролики о ней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Рулева обвиняют в вымогательстве, оскорблении следователя МВД и неуважении к суду. По версии следствия, он потребовал 100 тыс. рублей у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой. За это обещал удалить ролики, которые о ней снимал.

После побега из Украины в 2014 году, Рулев поселился в России. Он аккредитовался при МИДе РФ как корреспондент издания "Славянские новости".

В РФ он "боролся" с российскими оппозиционерами: мешал муниципальному депутату Владимиру Залещаку проводить экскурсии по Москве и написал донос на координатора "Открытой России" Анастасию Шевченко, по которому ей присудили четыре года за решеткой.

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