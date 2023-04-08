Годовщина ракетных обстрелов Краматорска: на всех вокзалах объявят минуту молчания
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрзалізниця.
Как говорится в сообщении, в память убитых российской ракетой в 10:30 по всем вокзалам Украины будет объявлена минута молчания.
По данным правоохранителей, в результате этого военного преступления против гражданских погиб 61 человек, в том числе 7 детей.
Как отметили в Украине, за несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести с краматорского вокзала три поезда с эвакуированными. Они были отрезаны вследствие вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково. Тогда эти рейсы стали спасительными почти для 4 тысяч пассажиров, а после атаки вокзал Краматорска был временно закрыт из-за повреждений.
Шесть месяцев спустя движение поездов в Краматорск было возобновлено. Тогда вокзал снова заработал.
Напомним, 8 апреля 2022 года российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске.