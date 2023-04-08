Годовщина ракетных обстрелов Краматорска: на всех вокзалах объявят минуту молчания

8 апреля, в годовщину Краматорского обстрела, когда Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу, который был в 2022 году одной из главных точек эвакуации для жителей Донбасса, на вокзалах Украины объявят минуту молчания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрзалізниця.

Как говорится в сообщении, в память убитых российской ракетой в 10:30 по всем вокзалам Украины будет объявлена минута молчания.

По данным правоохранителей, в результате этого военного преступления против гражданских погиб 61 человек, в том числе 7 детей.

Как отметили в Украине, за несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести с краматорского вокзала три поезда с эвакуированными. Они были отрезаны вследствие вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково. Тогда эти рейсы стали спасительными почти для 4 тысяч пассажиров, а после атаки вокзал Краматорска был временно закрыт из-за повреждений.

Шесть месяцев спустя движение поездов в Краматорск было возобновлено. Тогда вокзал снова заработал.

Напомним, 8 апреля 2022 года российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске.