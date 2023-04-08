Россия держит в боевой готовности 12 стратегических бомбардировщиков, - Воздушные силы

На аэродромах на территории Российской Федерации в боевой готовности сосредоточено не менее 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла. Ведь на российских аэродромах есть немало бомбардировщиков, которые могут совершить атаку.

"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация, она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть готовы к применению ракет", сказал Игнат.

Вместе с тем, Игнат отметил, что сейчас на фронте работает тактическая авиация государства-агрессора.

Читайте также: Уничтожен вражеский самолет Су-25 в районе Марьинки, - Генштаб. ВИДЕО