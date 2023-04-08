Новости • Война

Россия держит в боевой готовности 12 стратегических бомбардировщиков, - Воздушные силы

3 14814
Россия держит в боевой готовности 12 стратегических бомбардировщиков, - Воздушные силы
На аэродромах на территории Российской Федерации в боевой готовности сосредоточено не менее 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла. Ведь на российских аэродромах есть немало бомбардировщиков, которые могут совершить атаку.

"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация, она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть готовы к применению ракет", сказал Игнат.

Вместе с тем, Игнат отметил, что сейчас на фронте работает тактическая авиация государства-агрессора.

Читайте также: Уничтожен вражеский самолет Су-25 в районе Марьинки, - Генштаб. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    потрібно срочно роз'їбати прямо на аеродромі
  • Чащин Евгений
    А были времена, когда эти самолётики были украинскими.

    Ну стране в то время было наплевать на обороноспособность. Поэтому и продала их за долги по газу.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    наче все так просто - подивіться на координати фото зі "спутника притули" і направте туди тисячі дронів, які з початку війни виробив "укроборонпром"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости