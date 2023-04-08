В Минобороны РФ заявили, что ВСУ готовит "химическую атаку" в Сумской области, чтобы дискредитировать Россию на международной арене

В российском Минобороны заявили, что ВСУ готовят провокацию с применением "химического оружия" в Сумской области, направленную на дискредитацию Российской Федерации на международной арене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

"По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене



В целях отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований, киевским режимом спланировано проведение специальной информационной акции.



Для её реализации в течение последних двух недель в населенном пункте Ахтырка Сумской области подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками".



На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".

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Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - говорится в сообщении.



Как отмечает Минобороны РФ, для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО.



"По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - добавили в Минобороны РФ.