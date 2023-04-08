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Китай на военных учениях отрабатывает окружение Тайваня. Говорит, это "строгое предупреждение"

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Китай на военных учениях отрабатывает окружение Тайваня. Говорит, это "строгое предупреждение"
Китай проводит военные учения своей армии по окружению Тайваня. Учения начались после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой острова Цай Инвэнь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Суть военных учений – окружение Тайваня с четырех сторон. Они продлятся три дня.

В Китае эти учения назвали "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня и их сговору с внешними силами".

"Это необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — заявили в КНР.

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Минобороны Тайваня заявило, что обнаружило 42 самолета и восемь кораблей армии Китая, 29 самолетов пересекли северную, центральную и южную срединные линии Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону действия противовоздушной обороны.

"Мы осуждаем такой нерациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность", - отметили в Минобороны Тайваня.

На острове поручили своей авиации, флоту и ракетным комплексам реагировать на угрозы.

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Топ комментарии

  • Muni
    Тайбей за три дні? Шось мені це нагадує... 🤔
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    є така категорія людей, які час від часу вимагають гарної кіздюліни!
    так подивишься - наче нормальна людина, але якщо її час від часу хтось не відшмагає добре - починає казитися! схоже кєтайці забули що жодного разу нікого не перемагалі в своїй "славетній" історії і дуже хочуть відгрести від хочь когось гарної кіздюліни
  • 5 копійок
    Останнє китайське попередження.
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