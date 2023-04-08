Китай на военных учениях отрабатывает окружение Тайваня. Говорит, это "строгое предупреждение"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Суть военных учений – окружение Тайваня с четырех сторон. Они продлятся три дня.
В Китае эти учения назвали "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня и их сговору с внешними силами".
"Это необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — заявили в КНР.
Минобороны Тайваня заявило, что обнаружило 42 самолета и восемь кораблей армии Китая, 29 самолетов пересекли северную, центральную и южную срединные линии Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону действия противовоздушной обороны.
"Мы осуждаем такой нерациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность", - отметили в Минобороны Тайваня.
На острове поручили своей авиации, флоту и ракетным комплексам реагировать на угрозы.