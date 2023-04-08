Пентагон просит у Конгресса США $3 млрд на военную помощь Тайваню
Об этом пишет Defense News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конгресс предварительно дал "зеленый свет" для общей годовой военной помощи Тайваню в размере $3 миллиардов в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2023 финансовый год на счетах, которыми оперируют Пентагон и Государственный департамент", - отмечается в сообщении.
Причем, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, планируется, что по крайней мере $1 миллиард из этой суммы будет выделен Тайваню по президентским полномочиям (Presidential Drawdown. – англ.), то есть немедленно из фондов Пентагона. Именно этот инструмент используется для срочной передачи части вооружения и боеприпасов Украине.
"Моя команда усердно работает, чтобы получить необходимые возможности для конкретно такого выделения. И, конечно, у нас есть такие полномочия. Нам также понадобятся ассигнования", - отметил глава Минобороны США.
В то же время, формально Конгресс еще не принял решения по основному финансированию Пентагона и Госдепа. Из-за этого в последние недели высокопоставленные чиновники американского Минобороны начали призывать Конгресс выделить финансирование, необходимое для начала процесса оказания военной помощи Тайваню.