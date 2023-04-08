Пентагон просит у Конгресса США $3 млрд на военную помощь Тайваню

Минобороны США добивается от Конгресса выделения $3 миллиардов оборонной помощи для Тайваня в 2023 году. Треть этой суммы должна быть привлечена по инструменту Presidential Drawdown, который применяется сейчас для Украины.

Об этом пишет Defense News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конгресс предварительно дал "зеленый свет" для общей годовой военной помощи Тайваню в размере $3 миллиардов в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2023 финансовый год на счетах, которыми оперируют Пентагон и Государственный департамент", - отмечается в сообщении.

Причем, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, планируется, что по крайней мере $1 миллиард из этой суммы будет выделен Тайваню по президентским полномочиям (Presidential Drawdown. – англ.), то есть немедленно из фондов Пентагона. Именно этот инструмент используется для срочной передачи части вооружения и боеприпасов Украине.

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"Моя команда усердно работает, чтобы получить необходимые возможности для конкретно такого выделения. И, конечно, у нас есть такие полномочия. Нам также понадобятся ассигнования", - отметил глава Минобороны США.

В то же время, формально Конгресс еще не принял решения по основному финансированию Пентагона и Госдепа. Из-за этого в последние недели высокопоставленные чиновники американского Минобороны начали призывать Конгресс выделить финансирование, необходимое для начала процесса оказания военной помощи Тайваню.

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