Минфин США отправляет в Европу делегацию, чтобы убедить бизнес уйти из РФ, - АР

Специалисты по санкциям и финансированию терроризма Министерства финансов США в течение апреля планируют посетить ряд стран, компании которых все еще ведут бизнес с Россией. Цель – убедить их прекратить финансовые связи с РФ из-за продолжения войны против Украины.

Об этом со ссылкой на источники пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

В Европу отправятся должностные лица Минфина Лиз Розенберг и Брайан Нельсон, специалисты по санкциям и финансированию терроризма. Они встретятся с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии.

Делегация собирается донести до бизнесменов, что те должны сделать выбор: продолжать ли работать с российским правительством, или вести дела со странами, представляющими 50% мировой экономики.

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Розенберг также посетит Казахстан, чтобы призвать частный бизнес страны не оказывать материальную или иную поддержку Кремлю.

В настоящее время Штаты и их союзники ввели прямые санкции против более 2500 российских компаний, чиновников, олигархов и их семей. Санкции блокируют им доступ к американским банковским счетам и финансовым рынкам, не позволяют вести бизнес с американцами, путешествовать в США и т.д.