Топ-менеджер Porsche Вольф предлагал Путину возобновить производство "Волги" на заводах Volkswagen в РФ, - Der Spiegel

Австрийский бизнесмен и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе 2023 года написал письмо президенту РФ Путину, предложив выпускать автомобили "Волга" на российских заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, которое располагает письмом бизнесмена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Газета называет Вольфа одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома. И отмечает, что он давно связан с российским бизнесом, в частности, с олигархом Олегом Дерипаской.

По данным Der Spiegel, письмо Вольфа начинается со слов: "Уважаемый Владимир Владимирович".

В письме Вольф писал, что в нынешних условиях "в России ощущается нехватка качественных автомобилей", но инвестиционный проект Вольфа по восстановлению производства легковых автомобилей "может решить эту проблему". Согласно тексту письма, Вольф хотел бы реализовывать его совместно с российским автопроизводителем ГАЗ.

Бизнесмен попросил на эти цели кредит на сумму более 60 миллиардов рублей с льготной процентной ставкой в 1% и полмиллиарда рублей на исследования и разработки в 2023 и 2024 годах. Кроме того, согласно выдвинутому предложению, российские власти должны в течение девяти месяцев выплачивать не менее двух третей заработной платы сотрудникам на калужском и нижегородском заводах.

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Вольф заявлял, что "принципиальное соглашение" с высшим руководством Volkswagen достигнуто, а не позднее марта решение будет окончательно одобрено наблюдательным советом концерна. В письме он называет себя "всемирно известным инвестором, который внес большой вклад в развитие российской экономики".

Вольф, помимо возрождения "Волги", предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей бренда Skoda, принадлежащего Volkswagen.

Издание отмечает, что Путин был поражен планом Вольфа. "Учитывая состояние автомобильной промышленности, мы можем поддержать эту идею", - якобы написал Путин. Der Spiegel не уточнило, было ли отправлено это письмо бизнесмену. Поддержал инициативу Вольфа и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Однако сделка не состоялась, поскольку Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen в России по иску группы "ГАЗ". Der Spiegel размышляет, не было ли это "местью" за то, что немецкий концерн выбрал другого покупателя. В Volkswagen были удивлены иском "ГАЗа", поскольку компании в середине 2022 года прекратили партнерские отношения на "взаимовыгодных условиях".

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В комментарии журналистам Вольф заявил, что решительно осуждает российско-украинскую войну, никогда не участвовал в "производстве вооружений" и не работает с людьми или компаниями, которые находятся под санкциями. Группа "ГАЗ", Кремль и "ПромАвтоКонсалт" не ответили на запросы издания.

В то же время в Porsche заявили, что о письме Вольфа Путину ничего не знают.