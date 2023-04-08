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Россия проиграла выборы в три органа ООН

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Россия проиграла выборы в три органа ООН
На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций, что является признаком того, что сопротивление ее вторжению в Украину более года назад остается сильным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

При голосовании в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), состоящем из 54 членов, Россия потерпела поражение от Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин.

Также Россия проиграла Эстонии членство в исполнительном совете детского агентства ООН ЮНИСЕФ и потерпела поражение от Армении и Чехии в ходе тайного голосования за членство в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования в среду: "Это четкий сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать позиции в критических органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН".

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При голосовании за членов 14 комиссий, советов и экспертных групп, которые курирует ЭКОСОС, Россия была избрана в Комиссию социального развития путем аккламации, от чего США и Великобритания отмежевались, заявив, что вторжение России нарушает международное право и территориальная целостность и Украины.

Россия также была избрана путем аккламации в состав Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Голосование последовало за одобрением шести необязательных резолюций против России Генеральной ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов. Последняя была принята 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения и призвала Москву прекратить боевые действия и вывести войска. Она была одобрена 141 голосом против 7 при 32 воздержавшихся.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    А хто голова ООН зараз? Опір
  • Bob Fayn
    надіюсь ...розженуть ту шарашкіну кантору..
  • Tierre
    Ну тобто кацапскі кандидати виграли вибори у 2х випадках з 5 і це нам намагаються подати, як "принциповість ООН". А до повномасштабної збройної агресії кацапські кандидати хіба у 100% випадках вигравали вибори? Ні? То нічого не змінилося?
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