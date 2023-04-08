Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, - "Энергоатом"

На подходах к админзданиям ЗАЭС российские оккупанты обустраивают забор.

Об этом в телеграме сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Отныне работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.

Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, доставляющие атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю.

Поэтому маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и они должны просто идти. Таким образом, рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, будто готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", - говорится в сообщении.

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